McCarthy: Ingen avtale om gjeldstaket

Leder i Representantenes hus Kevin McCarthy (R) sier at møtet med president Joe Biden om gjeldstaket var produktiv, men at de ikke har blitt enige om en avtale.

Republikaneren møtte pressen natt til tirsdag norsk tid etter møtet med presidenten.

Han sier imidlertid at han er optimistisk og at han har tro på at de kan bli enige om en avtale, skriver Reuters.

USAs finansdepartement har satt 1. juni som en endelig frist for at partene skal komme til enighet om gjeldstaket – som har blitt hevet hele 78 ganger siden 1960. Høyrefløyen blant Republikanerne står i år hardt på kravet om kutt i offentlige utgifter.