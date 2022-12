Mattilsynet trekker tilbake julekalendre

De to adventskalendrene «Hershey’s Countdown to Christmas - Cookies’n’Creme» og «Reese’s Peanut Butter Cups - Anything But Ordinary» trekkes fra butikkhyllene, melder Mattilsynet på Twitter.

Etter importkontroll fant Mattilsynet at sjokoladeproduktene i adventskalenderne er merket med innhold av genmodifiserte ingredienser. Disse ingrediensene er ikke farlige, men er ulovlige i Norge.