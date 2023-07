Mattilsynet innfører ferdselsforbud i tre naturreservater

Mattilsynet innfører ferdselsforbud i tre naturreservater som et ledd i å begrense spredningen av fugleinfluensa.

Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Ferdselsforbud betyr at mennesker ikke har lov til å ferdes på land i disse områdene.

– Ferdselsforbudet skal hindre at mennesker tar med seg smitte via klær og sko inn i disse naturreservatene. Det er viktig at alle som skal besøke disse områdene, på forhånd setter seg inn i hvor ferdselsforbudet gjelder, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Ferdsel som er nødvendig for liv, helse og miljø er tillatt, opplyser Mattilsynet.

Forbudet gjelder heller ikke personell som deltar i offentlig organisert arbeid med innsamling av døde fugler, overvåkning, forskning, og bekjempelse av pukkellaks. Mattilsynet kan gi andre dispensasjoner i særskilte tilfeller.