Måtte kaste 1,7 millioner koronavaksiner

Folkehelseinstituttet har måttet kaste 1,7 millioner koronavaksiner i år fordi svært få har tatt den 4. dosen som nå er tilgjengelig.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at bare 4 prosent av de under 65 år har tatt den. skriver Aftenposten.

Helsemyndighetene anbefaler at alle over 65, og de som er i risikogrupper, tar den 4. dosen, ettersom disse bli alvorlig syke om de smittes. FHI viser til at koronavaksinene mister effekt over tid.