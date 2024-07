Matprisene bremser raskere i eurolandene enn i Norge

Prisveksten i landene som bruker euro var 2,5 prosent i juni, sammenligna med juni i fjor.

Det viser tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat.

Det er en langt svakere prisvekst enn i Norge det siste året. For eksempel var matvareprisene i eurolandene 2,5 prosent høyere enn for ett år siden – det er under halvparten av prisøkningen i Norge.

I mai i år var prisveksten 2,7 prosent, sammenligna med samme måned i fjor.

I likhet med Norges Bank styrer også Den europeiske sentralbanken (ESB) mot et mål om en årlig prisvekst på omtrent 2 prosent.

Prisveksten i Europa har dempet seg. Derfor senka ESB styringsrenta fra 4 til 3,75 prosent i juni

Det var første gang sentralbanken senka renta siden 2019.

For Norges Bank er det viktig hva utenlandske sentralbanker gjør med styringsrenta si.

Det er vanskelig for Norges Bank å kutte renta hvis ikke utenlandske sentralbanker gjør det, fordi det kan føre til at den norske krona svekker seg.

– Jo høyere prisveksten holder seg i eurosonen, desto mer vil ESB vegre seg for å sette rentene ned. Og jo mer kan det påvirke norske renter som kan bli liggende høye lenger, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

DNB tror Den europeiske sentralbanken kommer med et nytt rentekutt i september og desember i år.