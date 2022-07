Materielle skader på politibil etter biljakt

En bilsjåfør nektet å stoppe for politiet mellom Holmestrand og Drammen sent tirsdag kveld. Politiet la seg etter bilen til den ble stanset ved Brakerøya. Det ble materielle skader på en politibil og bilen som ikke ville stoppe, tvitrer Sør-Øst politidistrikt.

Politiet har kontroll på to personer, en mann og en kvinne i 30- og 40-årene fra Stavanger. Begge er satt i arrest.

Det ble gjort funn av tyvegods og narkotika i den aktuelle bilen.

Politiet mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ingen personer kom til skade under hendelsen, melder politiet i Sør-Øst.