Maskerte menn tok seg inn i bolig

Operasjonsleder Merete Kvaal i Sør-Øst politidistrikt at sier at politiet rundt klokka 21.30 fikk melding om et innbrudd i Hokksund sentrum. Flere maskerte menn skal ha tatt seg inn i boligen. Personen som meldte inn hendelsen skal være noe skadet av kniv, men skadeomfanget er ukjent. Personen får behandling av ambulansepersonell og blir kjørt til legevakta for behandling av påførte skader. Politiet sier at de ikke har ytterligere informasjon om gjerningsmennene, men at det jobbes ut ifra at det var snakk om tre maskerte menn. De vet heller ikke årsak eller bakgrunn for hendelsen. Politiet skriver på Twitter at det er uvisst om noe er stjålet fra leiligheten.