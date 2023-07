Martinussen – Videoen endrer ingenting

Overvåkningsvideoen, som VG publiserte mandag kveld, som viser det mye omtalte solbrille-tyveriet på Gardemoen, endrer ingenting. Det sier fungerende Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Jeg har sett videoen og slik jeg ser det er det ingenting nytt her som vi ikke visste, selv om det ser veldig suspekt ut med det som vi vet er et tyveri på en overvåkgningsfilm. Det viser også at politiet har gjort en helt riktig vurdering med å gi et forelegg, sier hun til NRK.

Martinussen leder partiet mens partileder Bjørnar Moxnes er sykemeldt.