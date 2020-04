Martines familie ble tilbudt penger

Faren til drapsmistenkte Farouk Abdulhak ønsket å betale 50 millioner dollar for å gjøre opp for sønnen etter at Martine Vik Magnussen ble drept i London i 2008. Det kommer fram i en podkast fra NRK. Farouk Abdulhak er den eneste mistenkte for drapet