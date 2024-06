Märtha Louise: – Vil ikke boikotte pressen

Prinsesse Märtha Louise sier til VG at hun og forloveden Durek Verrett ikke ønsker å boikotte pressen.

Tidligere i år la de to forlovede ut et innlegg på sosiale medier som ble tolket som at de ikke lenger ville snakke med pressen.

På vei inn til kveldens Elle-fest sa hun følgende til VG:

– Jeg har sagt at jeg ikke kommer til å kommentere mer på artikler og sånt, det er det vi ikke skal. Jeg har aldri sagt at jeg skal boikotte pressen eller ikke snakke med dem, sa hun ifølge VG.

Paret skal gifte seg i Geiranger den 31. august.