Marius Borg Høiby har fått besøksforbud mot den fornærmede kvinnen

Det er Aftenposten som først meldte dette.

Politiet bekrefter dette også i en pressemelding. De skriver at grunnlaget for besøksforbudet er at fornærmede ønsker det.

Høiby er siktet for skadeverk, kroppskrenkelser og trusler mot en fornærmet kvinne etter hendelsen på Frogner natt til 4. august.

Kvinnen sin bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen bekrefter dette til NRK.

– Besøksforbudet gjelder fra i dag til mars neste år. Vil ikke kommentere ytterligere.