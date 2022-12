Marin: Europa er i trøbbel uten USAs støtte

Finlands statsminister Sanna Marin sier til BBC at Europa ville være i trøbbel uten amerikansk støtte. Hun sier at Europa ikke er sterke nok alene til å stå opp mot Russlands invasjon i Ukraina, og at Europa er avhengig av støtte fra USA.

USA er det landet som bidrar mest med militærhjelp til Ukraina. Siden februar har Ukraina fått våpen og annen støtte for nærmere 20 milliarder dollar.

– Jeg må være brutalt ærlig. Europa er ikke sterke nok alene, sa Marin, ifølge BBC. Hun kom med advarselen da hun besøkte Australia og statsminister Anthony Albanese i Sydney fredag.