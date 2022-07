Mannen som er dømt for Varaldsøy-drapet anker dommen

Mannen (48) som er dømt for drapet på Renate Strand Normann (42) på Varaldsøy i Kvinnherad i april 2021, anker dommen, opplyser mannens forsvarer.

– Han anker over skyldspørsmålet for begge postene da han mener retten har vurdert bevisene uriktig, opplyser mannens forsvarer, advokat Jørgen Riple, til Bergens Tidende.

Mannen ble i juni dømt til 15 og et halvt års fengsel for drapet. Tiltalen gjaldt også mishandling av en tidligere samboer. Da dommen ble kjent, uttalte forsvareren at de hadde håpet på en betydelig kortere straff.

Statsadvokaten ønsket 16 års forvaring, men fikk ikke medhold. (NTB)