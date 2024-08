Mann var savnet i Østmarka – funnet i live

– Savnede er funnet i live, ved Myrdammen, av søksmannskaper. Han er medtatt og helseressurser er på vei for å ivareta han. Pårørende er varslet, skriver Øst politidistrikt på X.

Mannen gikk seg vill i Østmarka lørdag. Det var bakkemannskap fra sivilforsvaret som fant mannen like før klokken 12 søndag, opplyser politiet til NRK.

– Ambulanse er på vei. Luftambulanse har nå ankommet funnstedet, sier operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt.

Politiet takker for stort engasjement og tips som de mener kan ha reddet liv.

Mannen hadde vært i området siden lørdag formiddag. Han skal kun ha vært kledd for en dagstur, skriver NTB. Det har vært kraftige regnbyger i området i løpet av natten og det er sendt ut farevarsel for styrtregn i store deler av Østlandet.

I natt og i morgentimene har ikke et helikoptersøk vært mulig på grunn av været. Men klokken 10 melder politiet at det er satt i gang et helikoptersøk.

– Kona var i kontakt med ham ved 16-tiden, og da sa han at han hadde gått seg vill. Siste kontakt var ved 19-tiden, sa operasjonsleder Joakim Ormaasen til NTB søndag morgen.

Nå er altså mannen funnet.

Politiet fikk bistand fra frivillige mannskap med ulike ressurser, Sivilforsvaret og Forsvaret.