Mann utga seg for å være politimann – stjal Porsche

En mann i 30-årene tok seg 3. juli i fjor inn i en leilighet i Oslo sammen med en annen mann og utga seg for å være politimann. Der satte han håndjern på en mann og stjal en rekke verdigjenstander, ifølge en tiltale.

Mannen stjal også fornærmedes bil, en Porshe verdt over 600.000 kroner.

Mannen er også tiltalt for flere MC-tyverier, ulovlig oppbevaring av våpen og narkotiske stoffer, deriblant amfetamin. Rettssaken, som går over to dager, begynner i Oslo tingrett tirsdag.