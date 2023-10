Mann truet barn med kniv i Drammen

Politiet fikk melding rett etter klokken 20:00 om at en mann truet flere personer, blant dem barn, med en kniv i Krokstadelva i Drammen.

– Politiet fikk flere meldinger fra området om at en mann var truende, og innholdet i meldingene var av en slik karakter at det før man fikk kontroll på gjerningsmannen ble lest ut en PLIVO-melding klokken 2025. Mannen ble pågrepet klokken 20.32.

Det sier politistasjonssjef Øyvind Aas i en pressemelding tirsdag kveld.

Politiet var raskt på stedet med flere patruljer. Det skal ikke være noen som har kommet fysisk til skade, skriver politet..

– Det er blant annet flere barn som har hatt en skremmende opplevelse i kveld, og vi oppfordrer derfor de som ønsker oppfølging om å ta kontakt med legevakten, sier Aas.

Mannen ble pågrepet i nærheten av sin egen bolig, skriver politiet.

– Han vil etter tilsyn fra lege bli kjørt arresten i Drammen. Politiet vil utover kvelden kartlegge nærmere hva som har skjedd, og har iverksatt avhør av vitner på stedet.

PLIVO er en måte politiet, brannvesenet, redningstjenesten og helsevesenet jobber sammen ved hendelser der det er fare for eller utøves livstruende vold mot flere personer.