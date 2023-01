Mann tiltalt for grov voldtekt av mindreårige barn

En mann i 20-årene er tiltalt for grov voldtekt av to barn under 14 år. Mannen må møte i Hordaland tingrett i mai.

Ifølge tiltalen skal mannen forgrepet seg på et kvinnelig familiemedlem. Mannen skal ha forgrepet seg på jenta over en periode på seks år, skriver Bergens Tidende.

Mannen er i tillegg tiltalt for voldtekt mot et annet familiemedlem under 14 år.

Vedkommende har ikke erkjent straffskyld.

– Han har under etterforskning av saken ikke kjent seg igjen i beskyldningene og ikke erkjent straffskyld, opplyser mannens forsvarer, Kathrine Liland i en sms til BT.

Grov voldtekt av barn under 14 år kan straffes med fengsel inntil 21 år. (NTB)