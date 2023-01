Mann tiltalt for drapet på Japans tidligere statsminister Shinzo Abe

Påtalemyndigheten i Japan har tiltalt en mann for attentatet mot Japans tidligere statsminister Shinzo Abe, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer lokale medier.

Den tidligere marinesoldaten Tetsuya Yamagami (41) ble pågrepet umiddelbart etter drapet og har erkjent å ha skutt og drept Abe med et hjemmelaget våpen.

Shinzo Abe var Japans lengstsittende statsminister. Han styrte landet først i ett år fra 2006 til 2007, så fra 2012 til 2020. Den 8. juli 2022 ble han skutt og drept på et valgmøte i Nara utenfor Osaka.

Abe forlot ministerposten for to år siden på grunn av helseproblemer. Han var også leder for regjeringspartiet LDP.

Han var en konservativ politiker som kjempet for å bygge et mer aktivt militære og omgjøre Japans pasifistiske grunnlov.