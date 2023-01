Mann til sykehus etter fyrverkeriulykke på Stord

En mann i 30-årene er sendt til Haukeland universitetsstatus i Bergen etter et etter et uhell under oppskyting av fyrverkeri på Stord natt til søndag.

Politiet ble varslet om ulykken på Sagvåg i Stord kommune klokken 1.36 natt til søndag.

– Han har pådratt seg øyeskader. Slik vi forstår det har han fyrt opp et batteri, men bare halvparten gikk av. Deretter gikk mannen bort for å sjekke, og da gikk det hele av, forteller operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt til NTB.