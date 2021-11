Mann stukket i armen

En person er stukket i armen i forbindelse med en voldshendelse på Slemmestad i Asker. Ifølge politiet skal det trolig ha blitt brukt en kniv. Den skadde fikk behandling på stedet og fremsto bevisst og klar.

Politiet søkte i nærområdet med flere patruljer og politihunder.

Operasjonsleder i politiet i Oslo sier at det kan tyde på at det er en relasjon mellom gjerningsperson og den skadde. De er begge unge menn i tjueårene.

Det er heller ingen grunn til å tro at det er gjengrelatert, men at det også er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet.