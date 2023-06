Mann slått bevisstløs etter vold i Tananger

Politiet i Sør-Vest rykka ut til en alvorlig voldshendelse ved et hotell i Tananger i Sola kommune. Vitner beskrev at en mann har slått og sparket en annen, ifølge politiet på Twitter. En mann ble først meldt om å være bevisstløs, men klokka 01:34 melder politiet at han skal være ved bevissthet. Men det er uklart hva slags skader han eventuelt har. Også en annen person har fått hjelp av ambulanse på stedet. Politiet søker etter gjerningsperson.