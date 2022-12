Mann skutt av politiet i Stavanger

Politiet i Stavanger opplyser at de ved 21-tiden skjøt og skadet en mann i 30-årene i forbindelse med en trusselsituasjon i Hillevåg.

I en pressemelding skriver politiet at de ble tilkalt i forbindelse med at mannen skal ha utført skadeverk med kniv ved et varehus. Da politiet kom til stedet, oppsto det en trusselsituasjon, og det ble avfyrt skudd fra politiet som traff trusselutøveren.

Mannen er sendt til sykehus med skade som ikke er livstruende, opplyser politiet.

Han er siktet for trusler mot politiet etter straffelovens §155. Spesialenhetene for politisaker er rutinemessig varslet, og vil etterforske saken.

NRK har vært i kontakt med jourhavende jurist Anne Mette Dale ved Sør-Vest politidistrikt som ikke ønsker å gi flere opplysninger nå i kveld.