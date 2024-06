Mann siktet for å ha forårsaket boligbrann i Bergen

En mann er siktet for å ha forårsaket en brann i en enebolig i Bergen. Huset er totalskadd, og tre nabohus ble evakuert.

– Vi mistenker at han kan spille en rolle i årsaken til brannen, men foreløpig er vi på et veldig tidlig stadium i etterforskningen. Vi undersøker også om det an være tekniske årsaker til brannen, sier politiadvokat Kjetil Linge Tomren i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Den pågrepne mannen er i tillegg til siktelsen for å ha forårsaket brannen, også siktet for tyveri fra boligen, sier Tomren.

(NTB)