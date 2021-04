Mann sikta for medverknad

Politiet har torsdag ettermiddag sikta ein person for medverknad til drapet på Bård Lanes i Tønsberg. Drapssaka vert også sett i samanheng med bilbrannen på Sem same kveld, opplyser politiet i ei pressemelding.

– Politiet meiner at det er grunn til mistanke for medverknad til drap for ein av dei tre som var arresterte for bilbrannen på Sem, opplyser politiet i pressemeldinga.

Den sikta mannen vil verte framstilt for fengsling fredag.

Det at mannen er sikta for medverknad til drap vil også seie at politiet meiner det er fleire gjerningspersonar involvert.