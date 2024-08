Mann savnet etter svømmetur i Trondheim

En mann er savnet etter at han la ut på en svømmetur i sjøen ved havneområdet på Brattøra i Trondheim natt til torsdag.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 1.43.

– To kamerater bestemte seg for å ta en svømmetur fra Brattørkaia over til moloen, men den ene kom tilsynelatende ikke fram. Vi har funnet klær og mobiltelefon på land, forteller operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han sier det ikke er snakk om noen lang svømmetur.

– Dykkere er sendt til stedet og nødetatene søker i området, forteller operasjonslederen.

Nødetatene søke også fra luften med drone.

(NTB)