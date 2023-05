Mann pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn i Trøndelag

I forrige uke ble en mann i 30 årene fra Trøndelag pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn.

Det opplyser politiet om i en pressemelding.

Den siktede er varetekstfengslet i fire uker med brev og besøksforbud, på grunnlag av at det er fare for at han ellers skal kunne forspille bevis.

Etterforskningen så langt har ført til at vedkommende er siktet for seksuelle overgrep mot to mindreårige. Politiets hovedfokus er å avdekke om det har skjedd overgrep og i hvilket omfang. Vi har også fokus på å følge opp de berørte i saken, sier politiadvokat Line Novstad Klungreseth i Trøndelag politidistrikt.