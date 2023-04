Mann pågrepet i Sandnes - skal ha skutt en annen med luftvåpen

En mann i 30-årene er pågrepet for å ha skutt en mann i 20-årene med et luftvåpen, skriver politiet på Twitter. Den fornærmede mannen i 20-årene skal selv ha oppsøkt legevakten og fortalt at han var blitt skutt. Han er ikke alvorlig skadet. Luftvåpenet er beslaglagt.