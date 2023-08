Mann pågrepet for vold og trusler i Øygarden

En mann ble pågrepet i Øygarden i Vestland natt til tirsdag. Han skal ha trua og vært voldelig mot flere personer i et boligfelt. Han skal også ha satt fyr på sin egen leilighet. Politiet skriver på X/Twitter at de måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen.