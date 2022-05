Mann pågrepet etter skyting mot Oslo-pub

En 19 år gammel mann meldte seg i går til politiet etter skytingen mot en pub på Grønland i Oslo natt til 14. mai. Mannen er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Politiet har tidligere sagt at det bare var flaks at ingen ble truffet av skuddene. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokka 14 i dag.