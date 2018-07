Mann pågrepet etter gressbrann

Natt til søndag brant det i et område på omkring 20 kvadratmeter på Stord i Hordaland. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for å ha påsatt en gressbrann i et boligfelt på Stord. Brannen er slukket, og ingen ble verken skadd eller evakuert.