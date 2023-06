Mann pågrepet etter flere tilfeller av uønsket seksuell atferd i Grønlandsområdet

– Torsdag ettermiddag litt etter kl. 16 ble en mann i midten av 20-årene pågrepet av politiet etter flere ulike hendelser samme ettermiddag i området Grønland og Gamlebyen. En mann skal ha oppsøkt unge kvinner og utvist uønsket seksuell atferd, herunder blotting.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Politiet skriver at mannen nå er siktet for to tilfeller av seksuelt krenkende atferd.

Disse skal ha skjedd i går, torsdag, samt et tilfelle av seksuell handling ved Linderud onsdag 14. juni.

Politiet forteller at de undersøker om den siktede kan settes i sammenheng med noen av de tre overfallene mot unge kvinner i Grønland/Tøyenområdet tidligere denne uken.

– Mannen er noe kjent for politiet fra tidligere i forbindelse med mindre alvorlige forhold, men ikke for seksuallovbrudd, skriver politiet.

Politiet vil nå vurdere om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling.