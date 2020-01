Mann pågrepet etter boligbrannn

En mann i 20-åra er pågrepet for å ha startet en boligbrann i Os i Hordaland nyttårsaften. Til Bergens Tidende sier Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt at de mistenker at mannen knuste en rute t før han skjøt fyrverkeri inn i stuea