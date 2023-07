Mann over bord på tankskip

En mann skal lørdag kveld ha havnet over bord fra et tankskip utenfor Kristiansund, melder VG.

Et redningshelikopter er sendt til stedet. Også Redningsskøytene «Erik Bye» og «Horn Flyer» er sendt til stedet.

– Vi koordinerer søk etter en person som skal ha havnet over bord. Redningshelikopter og redningsskøyter er på vei ut, opplyser Per Hognaland redningsleder på Hovedredningssentralen til avisen.

Politiet ble orientert av HRS like etter klokka 22.

– Vi ble orientert om at det var en person som hadde forsvunnet fra et fartøy. Skipet hadde posisjon vest for Smøla da det ble oppdaget, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Han forteller at siste sikre observasjon av mannen var ved 18-tiden lørdag kveld.

– Det er sendt redningshelikopter, fartøyet har snudd og går tilbake for å søke etter personen de ikke finner ombord, sier Ferstad.