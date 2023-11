Mann over bord på cruiseskip

Det ble like over midnatt natt til tirsdag satt i gang en redningsaksjon etter melding om mann over bord på et cruiseskip i Nordsjøen, melder Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Flere skip i området, redningshelikopter fra Sola og to redningsskøyter ble sendt til stedet.

Klokka 00.39 ble en person funnet i vannet og hentet opp av et helikopter, opplyser HRS.

Hendelsen fant sted like sør for Stavanger.

– Vedkommende er bevisst og blir sett etter av lege om bord på cruiseskipet. Redningshelikopteret er straks framme og vil vurdere om personen må fraktes til land, sier redningsleder Andreas Ingsøy til NTB.