Mann omkom på E6 i Nordland

En mann i begynnelsen av 20-årene omkom fredag kveld i en ulykke på E6 like sør for Trofors i Nordland.

Det var to biler involvert i ulykken som skjedde i en 90-sone. I den ene bilen var det et par i 70-årene. I den andre bilen var det en mann i begynnelsen av 20-årene, hjemmehørende på Helgeland. Sistnevnte ble erklært død på stedet av lege. De to øvrige i ulykken er fraktet til sykehus, men er ikke livstruende skadet.

Spor på stedet tilsier, ifølge politiet, at bilene har kollidert front mot front. Politiet fikk melding om ulykken klokka 19.57. De har iverksatt etterforskning på stedet sammen med ulykkesgruppen til Statens vegvesen. De pårørende er varslet.