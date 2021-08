Mann omkom i arbeidsulykke

En mann i 60-årene omkom etter at han torsdag fikk et tre over seg i forbindelse med gravearbeid på Årvoll i Oslo.

Avisa Oslo skriver at politiet ble varslet om ulykken like før klokken 16 torsdag.

– Det ble gjennomført livreddende førstehjelp på stedet, og mannen ble fraktet til sykehus. Han ble senere samme kveld bekreftet død, sier politiadvokat Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt.

Ifølge Solem ser det ut til at sterk vind førte til at treet blåste over ende og traff mannen.

– Saken er oversendt til Arbeidstilsynet, og de har opprettet tilsynssak, sier hun videre.