Mann omkom etter steinras på steinbrudd i Sveio

En mann er død etter et steinras i forbindelse med et arbeid i Sveio sør i Vestland onsdag. Politiet meldte om arbeidsulykken klokken 13.51. Klokken 14.13 meldte politiet at personen var hentet ut.

Flere arbeidere var i området, og noen av disse var også vitner til raset, opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Arbeideren som ble tatt av raset ble frigjort av redningsmannskapene, men livet stod dessverre ikke til å reddes. Mannen ble erklært død på stedet like etter, skriver politiet.

Arbeidstilsynet og politiet vil etterforske hendelsen.