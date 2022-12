Mann mistenkt for å ha laget Lockerbie-bomben er pågrepet

Mannen som er mistenkt for å ha laget Lockerbie-bomben, er pågrepet i USA, skriver Reuters.

21. desember 1988 ble et fly på vei fra Heathrow i England til New York i USA sprengt av terrorister over den skotske byen Lockerbie.

Alle de 243 passasjerene ombord døde som følge av terroraksjonen. Det samme gjorde besetningen på 16 personer, og elleve av byens innbyggere som ble truffet av flyet eller deler av flyet etter at det krasjet.

En kraftig bombe var plassert i en koffert, som lå sammen med resten av bagasjen i lasterommet til flyet, en Boeing 747 Jumbojet fra det amerikanske selskapet Pan Am.