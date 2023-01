Mann med pistol pågrepet på utested i Oslo

En mann er pågrepet etter at han hadde med seg et våpen inne på et utested i Hegdehaugsveien i Oslo natt til søndag.

– Vi ble tipset av dørvakten, som hadde fått informasjon fra en gjest om at det befant seg en mann med våpen på stedet. En sivil patrulje på stedet sporet opp mannen, fant et våpen og pågrep ham uten dramatikk like før klokken 1, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB.

Han opplyser at det dreier seg om en pistol, men at det aldri var snakk om noen trusselsituasjon.

– Men dette var et ekte, fungerende våpen, sier operasjonslederen.

Mannen er plassert i arresten og anmeldes for brudd på våpenloven, opplyser han.