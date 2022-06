Mann måtte få hjelp av brannvesenet til å komme ned fra et tak

En mann måtte ha hjelp fra brannvesenet etter at han hadde klatret opp på taket på et utested i Vågen i Stavanger. Han klarte ikke å komme seg ned selv. Politiet bortviste vedkommende fra sentrum, som også har fått en anmeldelse for ordensforstyrrelse, tvitrer politiet i Sør-Vest.