Mann løsnet skudd i Stavanger

En mann er pågrepet etter at han viste fram et våpen, oppførte seg truende og løsnet et skudd i luften i Stavanger tirsdag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen som skjedde i Hundvågkrossen, klokken 23.17. Flere patruljer rykket ut og pågrep den mistenkte. Ingen kom til skade.

– Vi er usikre på bakgrunnen for denne hendelsen, men mannen som er pågrepet, er kjent av oss fra før, forteller operasjonsleder John Ask i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han ønsker ikke å si noe om hva slags våpen som ble brukt. (NTB)