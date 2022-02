Mann knivstukket og alvorlig skadet i Trøgstad

Politiet søker etter en gjerningsperson etter at en mann ble knivstukket i sitt eget hjem i Trøgstad i Indre Østfold natt til torsdag.

– Han er kjørt til Sykehuset Østfold Kalnes, og blir behandlet der. Han blir betegnet som alvorlig skadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Halvor Andersen til NRK.

Politiet fikk melding om voldshandlingen klokken 00.45. Andersen forteller at det fremstår som et innbrudd hvor det ha blitt et basketak mellom huseieren og inntrengeren.

Offeret har gitt politiet et signalement på gjerningsmannen. Han er mørkkledd, har hvitt skjerf og mangler muligens en sko.

Det skal ikke være noen relasjon mellom huseier og gjerningsmannen.

Politiet søker etter gjerningspersonen med flere patruljer og helikopter.