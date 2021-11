Mann knivstukket i Svolvær

En mann er knivstukket med flere stikk i Svolvær sentrum ved et kjøpesenter natt til lørdag. Vedkommende fikk raskt hjelp av helsepersonell, og er fraktet til sykehus. – En mann er pågrepet og siktet for hendelsen etter at han selv meldte seg for politiet, forteller operasjonsleder May-Wenche Hansen i Nordland politidistrikt til NRK. Begge mennene er i begynnelsen av 20-årene og politiet har grunn til å tro at de er kjente for hverandre. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0:55.