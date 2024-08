Mann klatret på Eiffeltårnet i Paris – besøkende evakuert

Få timer før avslutningsseremonien til OL i Paris ble en mann i bar overkropp observert klatrende utenpå Eiffeltårnet, melder nyhetsbyrået AP.

Mannen er nå pågrepet, skriver Reuters.

I videoer publisert på sosiale medier kan man høre mannen kommentere det varme været i det han eskorteres av politiet.

Besøkende er derfor evakuert.

Det er usikkert hvor han begynte oppstigningen, men han ble observert like over OL-ringene.

Tårnet var et midtpunkt under åpningsseremonien da Céline Dion opptrådte fra monumentet. Det ventes ikke at tårnet også skal være en del av avslutningsseremonien, som starter klokken ni søndag kveld.

Avslutningsseremonien Stade de France i Saint-Denis-området, et godt stykke unna Eiffeltårnet.