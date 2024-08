Mann funnet død i vann etter sykkelulykke

Søndag ble en syklist funnet død i ved Sværsvann mellom Oslo og Nordre Follo. Syklisten var en mann i 50-årene. Pårørende er varslet, opplyser politiet til NRK.

Det var VG som meldte om saken først.

– Et vitne meldte ifra til politiet om at han hadde observert en sykkel i veikanten og var redd for at det hadde skjedd en ulykke, da det er bratt ned til vannet like ved veien, sier jourhavende politiadvokat Linda Tingesdal til NRK.

Politiet rykket ut og fant mannen i vannet like før klokken 17.

– Han ble erklært død på stedet. Det hele fremstår som en tragisk ulykke. Han blir rutinemessig obdusert. men ingenting tilsier at det er noe mer enn en ulykke, sier Tingesdal.