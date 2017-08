Mann funnet død i elv

Tre timer etter at en mann i 30-40-årene falt ut av en robåt i elva Kvenna i Vinje kommune torsdag kveld, er det funnet en livløs mann i vannet. Politiet fikk melding om at en mann hadde falt i vannet i Kvenna like nord for Møsvatn klokken 22.58.