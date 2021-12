Mann dømt til 13 års fengsel for Bjørndal-drap

Mannen som drepte naboen sin på Bjørndal i Oslo i 2019, er i lagmannsretten dømt til 13 års fengsel. 42 år gamle Ramilem Kamal ble påført 35 knivstikk.

Straffen er den samme som i Oslo tingrett. 1070 dager i varetekt trekkes fra soningstiden. Tiltalte dømmes også til betale 86.379 kroner i erstatning til Kamals pårørende.

Politiet fant Ramilem Kamal død etter forblødning da de tok seg inn i leiligheten hennes på Bjørndal i Oslo 6. februar 2019.

Senere samme kveld ble mannen som nå er dømt for drapet, pågrepet på en buss i Ski utenfor Oslo.

I dommen heter det at drapet er begått på en så brutal måte at det tillegges vekt i skjerpende retning. Det heter også at tiltalte skal ha en viss reduksjon i straffen for at han i avhør i 2019 tilsto at drepte Kamal forsettlig. Dette skjedde imidlertid etter at mannen rett etter pågripelsen nektet for dette.

Den tiltalte mannen har hevdet at han var utilregnelig da drapet skjedde. Lagmannsretten mener imidlertid at det ikke er ført bevis for at han hadde han hadde en «redusert evne til å vurdere sitt forhold til omverdenen» som følge av en «psykisk lidelse».