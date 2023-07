Mann dømt for hatefulle ytringer mot homofile

En mann i 20-årene er i Oslo tingrett dømt til fengselsstraff for å ha fremsatt hatefulle ytringer mot homofile. Det skriver politet i en pressemelding.

Domfelte er i tillegg dømt for fire andre forhold, blant annet vold mot offentlig tjenesteperson. Samlet straff for alle forholdene ble satt til fengsel i 30 dager, hvorav 12 dager gjøres betinget.

Ifølge dommen stod mannen en natt i november 2022 i Universitetsgata i Oslo sentrum, og ropte "jævla homo" gjentatte ganger. Videre ropte han "fuck alle homser", "jeg hater alle homser", og skrek flere ganger at homofili er en skam og at det er ekkelt. Utsagnene ble skreket på en provoserende og aggressiv måte.

– Det er ingen konkret fornærmet i saken. Ytringene ble ropt ut i det offentlige rom. Det var natt til lørdag i Oslo sentrum, og var derfor flere ukjente og tilfeldige personer til stede, sier politiadvokat Anders Lafton Briskodden ved Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet.

Tingretten skriver i dommen at ytringene "jævla homo", "fuck alle homser" og "jeg hater homser" i seg selv innebærer en grov nedvurdering av menneskeverdet til homofile som gruppe, og at det ikke er tvilsomt at de er straffbare etter straffeloven § 185.

Når det gjelder ytringene om at homofili er en skam og at det er ekkelt, sies det i dommen at disse isolert sett ikke er straffbare, men at de likevel rammes av straffeloven § 185 i den konkrete situasjonen når de tolkes sammen med de øvrige ytringene.