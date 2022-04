Mann arrestert etter overfall i Stavanger

En mann i 30-årene er anmeldt for kroppsskade og satt i arresten etter at en mann i 40-årene ble slått ned på torget i Stavanger sent onsdag kveld. Fornærmede fikk skader i hodet og er innlagt til observasjon på SUS, opplyser politiet i Rogaland.