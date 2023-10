Mann arrestert etter Brussel-skyting

Franske medier melder at en mann er pågrepet etter skytingen i Brussel. Det skriver VG.

To svensker ble drept i Brussel tirsdag kveld. Gjerningsmannen ble skutt og drept av belgisk politi dagen etter. Mannen sverget troskap til IS. Terrororganisasjonen hevder at de sto bak.

Mannen som nå er pågrepet skal være en slektning av gjerningsmannen, skriver de franske mediene.

Aftonbladet skriver at mannen ble pågrepet i den franske byen Nantes

Han skal ha mottatt en video fra gjerningsmannen få minutter før han drepte svenskene i Brussel, ifølge BFM TV.